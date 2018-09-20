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Асад выразил Путину соболезнования через 2 дня после крушения российского самолета в Сирии

Асад выразил Путину соболезнования через 2 дня после крушения российского самолета в Сирии
20 сентября 2018 - 11:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Сирии Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением российского Ил-20 в Средиземном море.

«От своего имени и от имени сирийского народа выражаю вам и дружественному российскому народу глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского самолета в Средиземном море, приведшем к смерти российских военных, которые выполняли благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии», — говорится в телеграмме, пишет сирийское правительственное агентство SANA.

Асад возложил ответственность за происшедшее на Израиль. Он отметил, что эта страна «всегда использовала самые грязные средства для достижения своих грязных целей и осуществления агрессии» в регионе.

Президент подчеркнул, что трагедия «не должна остановить борьбу России и Сирии с терроризмом».

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Асад не звонил Путину.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября сирийской системой ПВО по ошибке. Погибли все находившиеся на борту 15 военнослужащих. Минобороны возложило ответственность за происшедшее на Израиль, расценив это как преднамеренную провокацию — по мнению ведомства, израильские летчики подставили Ил-20 под огонь сирийской ПВО. Израиль в свою очередь возложил ответственность за происшедшее на режим Асада. Путин назвал происшедшее «цепью трагических случайных обстоятельств».

Ссылки по теме:
SANA: Президент САР Аль-Асад выразил соболезнования Путину в связи с гибелью Ил-20
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