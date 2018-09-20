Глава Минобороны РА: ВС Армении дадут соответствующий ответ на действия Азербайджана
20 сентября 2018 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян принял чрезвычайного и полномочного посла Германии в Армении Матиаса Кислера и военного атташе, капитана 1-го ранга ВМС Германии, Люц-Михаила Кристофа Лоренцана (резиденция в Москве). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Армении.
Министр обороны проинформировал посла о том, что 19 сентября в результате обстрела армянских позиций со стороны противника на северо-восточной границе Армении был убит военнослужащий Армении, отметив, что Армения отреагируют на эти действия соответствующим образом.
Поздравив военного атташе со вступлением в должность, Тоноян выразил удовлетворение по поводу того, что офис германского военного атташе в Армении пополняется новыми, опытными офицерами. Министр обороны также подчеркнул, что сотрудничество с Германией находится на высоком уровне и осуществляется в нескольких направлениях: обмен опытом в различных областях, военное образование, а также совместное участие в миссии НАТО в Афганистане.
Кислер также высоко оценил нынешний уровень сотрудничества, отметив, что немецкая сторона готова продолжать развивать эффективное сотрудничество.
В конце встречи посол вручил медаль подполковнику миротворческой бригады Республики Армении Хачатуру Саакяну.
19 сентября, около 13:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из армянских воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении РА, по предварительным данным, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение в область шеи получил контрактный военнослужащий, рядовой Айказ Бабкенович Матевосян, 1980 г.р. (служил с 2011 года в воинской части Тавуша). При перевозке в военный госпиталь военнослужащий скончался.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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