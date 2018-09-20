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Amazon откроет до 3000 магазинов без кассиров к 2021 году

Amazon откроет до 3000 магазинов без кассиров к 2021 году
20 сентября 2018 - 11:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Amazon планирует к 2021 г. открыть в США до 3000 магазинов без кассиров и продавцов.

В магазине используются те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, считывание и обработка данных с разных датчиков, а также глубинное обучение, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Покупателю, чтобы войти в магазин, нужно установить бесплатное приложение на свой смартфон и поднести устройство к считывающему устройству на входе. После этого он сможет выбрать нужные ему продукты — стоимость за них автоматически спишется с привязанного к приложению счета пользователя. Передавать информацию о покупках в приложения будут установленные на полках сканеры. Отказаться от уже выбранных товаров можно, просто поставив их обратно на полку.

Amazon открыла первый магазин без продавцов в Сиэтле (штат Вашингтон) в январе. С того момента ритейлер запустил еще две точки в том же городе и четвертую в Чикаго (штат Иллинойс).

Компания Amazon создана Джеффом Безосом в 1994 г. Ее штаб-квартира расположена в Сиэтле. Компания занимается продажей товаров и услуг через интернет. Ранее рыночная капитализация Amazon превысила $1 трлн.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Amazon откроет до 3000 магазинов без кассиров в течение трех лет
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