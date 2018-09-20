Кличко будет читать лекции по менеджменту в Гарварде
20 сентября 2018 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко будет читать лекции по менеджменту в Гарвардском университете США. Об этом в интервью изданию «Бабель» рассказал его брат Виталий Кличко.
«Он действительно очень хороший менеджер. Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции по Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета, и он согласился», — рассказал Кличко, пишет Lenta.ru.
Оба брата Кличко — бывшие чемпионы мира по боксу в тяжелой весовой категории. Виталий в 2014-м стал мэром Киева.
Владимир завершил карьеру в профессиональном боксе в августе 2017-го после двух поражений подряд — от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
На профессиональном ринге спортсмен одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). На любительском уровне украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 килограмма.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Пашинян: Женщины играют важную роль в демократических процессах в Армении Коснувшись внутриполитических событий Армении в последние месяцы, Никол Пашинян отметил, что армянское общество переживает период кардинальных перемен
Первое решение ЕСПЧ по делу «1 марта»: Армения проиграла Мушегу Сагателяну Суд постановил, что Армения должна выплатить Сагателяну компенсацию ущерба в размере 15 600 евро и 5000 евро на судебные издержки
Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц» Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
Amazon откроет до 3000 магазинов без кассиров к 2021 году В магазине используются те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, считывание и обработка данных с разных датчиков, а также глубинное обучение