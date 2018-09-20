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Кличко будет читать лекции по менеджменту в Гарварде

Кличко будет читать лекции по менеджменту в Гарварде
20 сентября 2018 - 12:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко будет читать лекции по менеджменту в Гарвардском университете США. Об этом в интервью изданию «Бабель» рассказал его брат Виталий Кличко.

«Он действительно очень хороший менеджер. Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции по Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета, и он согласился», — рассказал Кличко, пишет Lenta.ru.

Оба брата Кличко — бывшие чемпионы мира по боксу в тяжелой весовой категории. Виталий в 2014-м стал мэром Киева.

Владимир завершил карьеру в профессиональном боксе в августе 2017-го после двух поражений подряд — от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

На профессиональном ринге спортсмен одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). На любительском уровне украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 килограмма.

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