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Первое решение ЕСПЧ по делу «1 марта»: Армения проиграла Мушегу Сагателяну

Первое решение ЕСПЧ по делу «1 марта»: Армения проиграла Мушегу Сагателяну
20 сентября 2018 - 14:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Мушег Сагателян против Армении.

Мушег Сагателян - бывший начальник управления мест заключения МВД Армении, который активно участвовал в борьбе оппозиции в 2008 году, доверенное лицо 1-го президента РА Левона Тер-Петросяна. После событий 1 марта 2008 года он был приговорен к пяти годам лишения свободы, в 2010 году был досрочно освобожден.

Дело касалось утверждения оппозиционного активиста о политически мотивированном подавлении широкомасштабного протеста 1 марта 2008 года против результатов президентских выборов.

Как отмечается в сообщении ЕСПЧ, «фактически, по-видимому, Сагателян был первоначально задержан и подвергнут судебному преследованию только потому, что участвовал в протесте, в то время как его окончательное осуждение было вынесено судом без надлежащего рассмотрения. Это не только нарушило его право на свободу мирных собраний согласно Конвенции, но также могло помешать ему и другим участвовать в демонстрациях в будущем».

Суд постановил, что Армения должна выплатить Сагателяну компенсацию ущерба в размере 15 600 евро и 5000 евро на судебные издержки.

После бархатной революции в РА дело «1 марта» было вновь открыто. Второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны Микаелу Арутюняну и генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову были предъявлены обвинения.

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