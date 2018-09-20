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США планируют заключить договор с Ираном по ядерной программе

США планируют заключить договор с Ираном по ядерной программе
20 сентября 2018 - 13:43 AMT

PanARMENIAN.Net - США стремятся заключить с Ираном договор, который будет охватывать ядерную и программу баллистических ракет этой страны. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Новая сделка, которую мы надеемся подписать с Ираном, она не будет личным соглашением между двумя правительствами, как последняя («ядерная сделка»). Мы стремимся к договору, (который одобрил бы конгресс)», – сказал Хук во время выступления в Институте Хадсона, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

По его словам, иранские власти не заинтересованы в договоре, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео о готовности встречи с официальными лицами страны.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из заключенного в 2015 г. совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая тормозит ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций ООН, США и ЕС. Остальные участники соглашения – Россия, КНР, Великобритания и Франция – заявили о намерении придерживаться договоренностей. Белый дом ввел против Тегерана первый раунд санкций и готовится запустить второй пакет ограничительных мер в ноябре.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: США заявили о намерении заключить договор с Ираном по ядерной программе
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