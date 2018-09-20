Президент Швейцарии примет участие в саммите Франкофонии в Ереване
20 сентября 2018 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе примет участие в 17-м саммите Медународной организации Франкофонии, который пройдет в Ереване. Об этом говорится в поздравительном послании послании президента, направленном его армянскому коллеге Армену Саркисяну по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения.
«В связи с национальным праздником Республики Армения, а также по случаю Дня Независимости от имени Федерального Совета и от себя лично с радостью шлю вашему превосходительству и армянскому народу теплые поздравления. Позвольте адресовать вашей стране самые искренние пожелания счастья и процветания, а также вам пожелать здоровья и успеха»,- говорится в послании.
Президент Швейцарии подтвердил важность, которую его страна придает развитию доверия и дружественных связей с Арменией.
«Пользуясь случаем, выражаю благодарность также за приглашение на 17-й саммит Франкофонии в Ереване – для меня честь с радостью участвовать в саммите. Швейцария придает большое значение Международной организации Франкофонии, члены которой взяли на себя обязательство продвигать демократию, мир, права человека и культурное и языковое многообразие. Саммит позволит нашим странам в будущем еще больше укрепить наши привилегированные связи»,- отметил президент.
17-й саммит глав государств и правительств стран-участниц МОФ состоится в Ереване 11-12 октября.
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