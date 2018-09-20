МИД РА: Консультации по замене Хачатурова другим кандидатом на пост генсека ОДКБ продолжаются

PanARMENIAN.Net - Вопрос смены Юрия Хачатурова на посту генсека ОДКБ другим кандидатом от Армении обсуждается. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Консультации продолжаются. Могу сказать только это», - сказал Мнацаканян, отвечая на вопрос журналистов о кандидатуре на пост генсека ОДКБ, пишет Aysor.am.

Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.