МИД РА: Консультации по замене Хачатурова другим кандидатом на пост генсека ОДКБ продолжаются
20 сентября 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопрос смены Юрия Хачатурова на посту генсека ОДКБ другим кандидатом от Армении обсуждается. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
«Консультации продолжаются. Могу сказать только это», - сказал Мнацаканян, отвечая на вопрос журналистов о кандидатуре на пост генсека ОДКБ, пишет Aysor.am.
Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.
Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.
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