НАТО призывает Ереван и Баку активизировать усилия для карабахского урегулирования

PanARMENIAN.Net - Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер призвала Армению и Азербайджан приложить усилия для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом она сказала 20 сентября журналистам в Баку.

«Мы поддерживаем деятельность Минской группы ОБСЕ и призываем правительства Азербайджана и Армении приложить усилия для мирного урегулирования конфликта», - сказала Гетемюллер, пишет «Интерфакс».

Она также подчеркнула важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Euronews призвал НАТО направить Азербайджану четкий месседж по карабахскому конфликту. По его словам, карабахский конфликт должен быть разрешен только мирным путем.