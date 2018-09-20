НАТО призывает Ереван и Баку активизировать усилия для карабахского урегулирования
20 сентября 2018 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер призвала Армению и Азербайджан приложить усилия для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом она сказала 20 сентября журналистам в Баку.
«Мы поддерживаем деятельность Минской группы ОБСЕ и призываем правительства Азербайджана и Армении приложить усилия для мирного урегулирования конфликта», - сказала Гетемюллер, пишет «Интерфакс».
Она также подчеркнула важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Euronews призвал НАТО направить Азербайджану четкий месседж по карабахскому конфликту. По его словам, карабахский конфликт должен быть разрешен только мирным путем.
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