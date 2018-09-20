Глава Китая поздравил президента Армении по случаю Дня независимости РА
20 сентября 2018 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - По случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения президент РА Армен Саркисян получил поздравительное послание от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
«Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений и готов вместе с вами прилагать совместные усилия, чтобы двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество достигли нового уровня, достигнутые в ходе реализации совместной инициативы «Один пояс, один путь» результаты принесли больше пользы нашим странам и народам», - сказано в поздравительном послании президента Китая.
Ранее президента РА поздравил также президент Швейцарии Ален Берсе.
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