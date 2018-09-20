Армянский борец завоевал золото на молодежном ЧМ в Словакии
20 сентября 2018 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем с 17 по 23 сентября в городе Трнава (Словакия) молодежном чемпионате мира по борьбе армянский борец греко-римского стиля Малхас Амоян (в весовой категории 67 кг) завоевал золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и по делам молодежи Армении.
Члены молодежной сборной Армении по греко-римской борьбе Тигран Минасян (55 кг) и Давид Овасапян (130 кг) стали серебряными призерами чемпионата.
Борцы вольного стиля вступят в борьбу 21 сентября.
Самое значимое
Мхитарян надеется вернуть «Арсенал» в Лигу Чемпионов
Лучшим признан мяч, забитый Мхитаряном в ворота «Челси» (2:3) во 2-м туре АПЛ.
В УЕФА пообещали помочь Мхитаряну, но пока неизвестно, что из этого выйдет
Лидером всей серии Гран-тура является Накамура, в активе которого 34,5 очка. На втором месте идет Аронян, набравший 34 очка, а третью строчку занимает Вашье-Лаграв (31 очко)
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Президент Казахстана и король Саудовской Аравии поздравили Армена Саркисяна с Днем независимости РА Глава Казахстана выразил уверенность, что прочные традиции дружбы и взаимопонимания будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения плодотворного сотрудничества
Путин: Расширение армяно-российских партнерских связей отвечает интересам обоих народов «От всего сердца поздравляю в связи с Днем независимости Армении»,- говорится в послании.
Глава Китая поздравил президента Армении по случаю Дня независимости РА «Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений», - сказано в поздравительном послании президента Китая.
НАТО призывает Ереван и Баку активизировать усилия для карабахского урегулирования Она также подчеркнула важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта