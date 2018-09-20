Армянский борец завоевал золото на молодежном ЧМ в Словакии

PanARMENIAN.Net - На проходящем с 17 по 23 сентября в городе Трнава (Словакия) молодежном чемпионате мира по борьбе армянский борец греко-римского стиля Малхас Амоян (в весовой категории 67 кг) завоевал золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и по делам молодежи Армении.

Члены молодежной сборной Армении по греко-римской борьбе Тигран Минасян (55 кг) и Давид Овасапян (130 кг) стали серебряными призерами чемпионата.

Борцы вольного стиля вступят в борьбу 21 сентября.