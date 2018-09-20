Президент Казахстана и король Саудовской Аравии поздравили Армена Саркисяна с Днем независимости РА
20 сентября 2018 - 19:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и король и кронпринц Саудовской Аравиинаправили поздравительные послания президенту Армении Армену Саркисяну в связи с Днем независимости РА. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Тепло поздравляя президента Армении, глава Казахстана выразил уверенность, что прочные традиции дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения плодотворного сотрудничества на благо народов Казахстана и Армении.
В поздравительной телеграмме короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдуль Азиз аль Сауда и кронпринца, вице-премьера, министра обороны Мухаммада бин Салман бин Абдул Азиз аль Сауда говорится: «По случаю праздника Независимости вашей страны шлем наши искренние поздравления и добрые пожелания, желая доброго здоровья и счастья, а дружественному народу и правительству Республики Армения еще большего прогресса и процветания».
Самое значимое
Кочарян отметил: «Думаю, Пашинян почувствовал протестные настроения и вовремя их возглавил, что вылилось в смену власти. Это было впечатляюще»
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армения сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА Сборная Армении по-прежнему занимает 100-е место
Путин: Расширение армяно-российских партнерских связей отвечает интересам обоих народов «От всего сердца поздравляю в связи с Днем независимости Армении»,- говорится в послании.
Армянский борец завоевал золото на молодежном ЧМ в Словакии Члены молодежной сборной Армении по греко-римской борьбе Тигран Минасян (55 кг) и Давид Овасапян (130 кг) стали серебряными призерами чемпионата
Глава Китая поздравил президента Армении по случаю Дня независимости РА «Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений», - сказано в поздравительном послании президента Китая.