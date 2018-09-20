Президент Казахстана и король Саудовской Аравии поздравили Армена Саркисяна с Днем независимости РА

PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и король и кронпринц Саудовской Аравиинаправили поздравительные послания президенту Армении Армену Саркисяну в связи с Днем независимости РА. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Тепло поздравляя президента Армении, глава Казахстана выразил уверенность, что прочные традиции дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения плодотворного сотрудничества на благо народов Казахстана и Армении.

В поздравительной телеграмме короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдуль Азиз аль Сауда и кронпринца, вице-премьера, министра обороны Мухаммада бин Салман бин Абдул Азиз аль Сауда говорится: «По случаю праздника Независимости вашей страны шлем наши искренние поздравления и добрые пожелания, желая доброго здоровья и счастья, а дружественному народу и правительству Республики Армения еще большего прогресса и процветания».