Армения сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) 20 сентября на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Сборная Армении по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА и по-прежнему занимает 100-е место.

Первое и второе места делят Бельгия и Франция, в первой десятке также присутствуют Бразилия, Хорватия, Уругвай, Англия, Португалия, Швейцария, Испания, Дания.