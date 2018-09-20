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Армения сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Армения сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
20 сентября 2018 - 18:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) 20 сентября на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Сборная Армении по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА и по-прежнему занимает 100-е место.

Первое и второе места делят Бельгия и Франция, в первой десятке также присутствуют Бразилия, Хорватия, Уругвай, Англия, Португалия, Швейцария, Испания, Дания.

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