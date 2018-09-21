Трамп поздравил Пашиняна: «Мирное, демократическое движение открыло новую эру в Армении»
21 сентября 2018 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп от имени американского народа поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю отмечаемого 21 сентября Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«От имени американского народа поздравляю Вас и народ Армении – по случаю 27-летия вашей национальной независимости. В этом году в Армении есть много поводов для празднования. Мирное, демократическое движение открыло новую эру в Армении, и мы готовы работать с Вами – помогать в реализации воли вашего народа в искоренении коррупции, установлении независимой судебной системы, подотчетного управления, основанного на политической и экономической конкуренции, верховенства закона»,- говорится в поздравлении Трампа.
Президент США выразил благодарность за стабильное партнерство на различных платформах, в частности, за участие Армении в миссиях НАТО и за благодушный прием сирийских беженцев.
«В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта, что может также открыть новые возможности для армяно-американского взаимодействия. США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, готовы работать с Вами вокруг поиска долгосрочного мирного решения конфликта.
Этот год знаменуется также 100-летем Первой Республики Армения и армяно-американских отношений. Полон надежд, что стартовавшее 100 лет назад наше взаимодействие впредь укрепится еще больше. По случаю этого особенного 100-летнего юбилея адресую наилучшие пожелания Вам и народу Армении»,- говорится в послании президента США.
21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения.
Самое значимое
Подобные действия Азербайджанской стороны, направленные на эскалацию обстановки, а также звучащая из Баку воинственная риторика, подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Армения в рейтинге занимает 83 место из 189 стран.
Ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий
Роберт Кочарян — один из немногих людей, которого Владимир Путин считает своим другом
Partner news
Последние новости
Глава Минобороны Армении: Ситуация на границе с Азербайджаном относительно стабильна «В результате предпринятых действий ситуация на границе на данный момент стабильная», - сказал Тоноян
Независимая Армения отмечает 27-летие Народ вновь обрел потерянную в течение последних веков государственность, которую лишь на пару лет обрел в 1918 году, в годы Первой республики
Армения сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА Сборная Армении по-прежнему занимает 100-е место
Президент Казахстана и король Саудовской Аравии поздравили Армена Саркисяна с Днем независимости РА Глава Казахстана выразил уверенность, что прочные традиции дружбы и взаимопонимания будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения плодотворного сотрудничества