Трамп поздравил Пашиняна: «Мирное, демократическое движение открыло новую эру в Армении»

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп от имени американского народа поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю отмечаемого 21 сентября Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«От имени американского народа поздравляю Вас и народ Армении – по случаю 27-летия вашей национальной независимости. В этом году в Армении есть много поводов для празднования. Мирное, демократическое движение открыло новую эру в Армении, и мы готовы работать с Вами – помогать в реализации воли вашего народа в искоренении коррупции, установлении независимой судебной системы, подотчетного управления, основанного на политической и экономической конкуренции, верховенства закона»,- говорится в поздравлении Трампа.

Президент США выразил благодарность за стабильное партнерство на различных платформах, в частности, за участие Армении в миссиях НАТО и за благодушный прием сирийских беженцев.

«В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта, что может также открыть новые возможности для армяно-американского взаимодействия. США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, готовы работать с Вами вокруг поиска долгосрочного мирного решения конфликта.

Этот год знаменуется также 100-летем Первой Республики Армения и армяно-американских отношений. Полон надежд, что стартовавшее 100 лет назад наше взаимодействие впредь укрепится еще больше. По случаю этого особенного 100-летнего юбилея адресую наилучшие пожелания Вам и народу Армении»,- говорится в послании президента США.

21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения.