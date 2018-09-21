Мхитарян: «Арсенал» собирается выиграть турнир, а не просто поучаствовать
21 сентября 2018 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян после победы над украинской «Ворсклой» (4:2) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы пообещал, что команда будет стараться выиграть каждый матч на турнире.
«Важная победа. В начале у нас возникали сложности, но хорошо, что мы забили до перерыва. Во втором тайме нам стало проще, так как «Ворскла» начала чаще ходить в атаку.У меня есть друзья в «Ворскле», но на время игры я забыл об этом. Теперь мы можем спокойно встретиться»,- отметил футболист, пишет Sportbox.ru.
По его словам, нынешний тренер лондонского клуба Унаи Эмери «трижды брал Лигу Европы, и это очень важно для «Арсенала», потому что мы играем здесь, чтобы победить, а не просто поучаствовать».
«Это очень важно, ведь победитель получает место в Лиге чемпионов, поэтому мы пытаемся выиграть каждый матч», – заверил Мхитарян.
Следующий матч в Лиге Европы «Арсенал» проведет против «Карабаха» 4 октября. «Ворскла» в этот же день встретится со «Спортингом».
Photo. Arsenal FC via Getty Images
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