Путин, Елизавета II и премьер Китая поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении

PanARMENIAN.Net - По случаю отмечаемого 21 сентября Дня независимости Армении поздравительное послание премьер-министру РА Николу Пашиняну направили лидеры разный стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Примите мои искренние поздравления с национальным праздником Армении – Днем независимости. Отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, взаимного уважения и духовной близости», - в частности написал президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что совместными усилиями мы сумеем обеспечить дальнейшее развитие союзнических отношений, многостороннее сотрудничество на двусторонней основе, а также партнерство в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве. Это, без сомнения, созвучно интересам народов России и Армении, а также региональной безопасности и стабильности», - говорится в послании российского лидера.

Путин пожелал Пашиняну крепкого здоровья и успехов, а всем его соотечественникам – процветания и благополучия.

Пашиняна поздравила также королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II.

«Очень рада в связи с Вашим национальным праздником адресовать свои поздравления Вашему Превосходительству – особенно в этом году, когда Армения отмечает 100-летие со дня основания Первой Республики Армения. И мои теплые пожелания: желаю удачи и счастья народу Армении. Это повод вспомнить тесные исторические связи между нашими странами, и ожидаю, что наша дружба и сотрудничество будут продолжительными», – говорится в поздравлении королевы.

Премьер Армении получил поздравление и от премьер Китая Ли Кэцяна.

«В течение прошедших лет дружественное сотрудничество между Арменией и Китаем благодаря совместным усилиям неуклонно и динамично развивалось. Тесные двусторонние контакты на высоком уровне и политическое взаимное доверие постоянно укрепляются, сотрудничество в различных сферах углубляется, принося реальную пользу в жизни наших народов. Китайская сторона придает большое значение роли Армении в качестве партнера в совместной реализации инициативы «Один пояс и один путь».

Я готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений между нашими двумя странами и обеспечения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах»,- говорится в поздравлении китайского премьера.