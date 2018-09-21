Глава Минобороны Армении: Ситуация на границе с Азербайджаном относительно стабильна

PanARMENIAN.Net - Обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

«В результате предпринятых действий ситуация на границе на данный момент стабильная», - сказал Тоноян, пишет Aysor.am.

Он также заявил, что военнослужащий ВС Армении погиб в результате целевой стрельбы со стороны Азербайджана.

19 сентября, около 13:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из армянских воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении РА, по предварительным данным, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение в область шеи получил контрактный военнослужащий, рядовой Айказ Бабкенович Матевосян, 1980 г.р. (служил с 2011 года в воинской части Тавуша). При перевозке в военный госпиталь военнослужащий скончался.

Стало известно, что в результате ответной реакции армянской стороны 2 азербайджанских военнослужащих были убиты, еще один был ранен.