Глава Минобороны Армении: Ситуация на границе с Азербайджаном относительно стабильна
21 сентября 2018 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.
«В результате предпринятых действий ситуация на границе на данный момент стабильная», - сказал Тоноян, пишет Aysor.am.
Он также заявил, что военнослужащий ВС Армении погиб в результате целевой стрельбы со стороны Азербайджана.
19 сентября, около 13:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из армянских воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении РА, по предварительным данным, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение в область шеи получил контрактный военнослужащий, рядовой Айказ Бабкенович Матевосян, 1980 г.р. (служил с 2011 года в воинской части Тавуша). При перевозке в военный госпиталь военнослужащий скончался.
Стало известно, что в результате ответной реакции армянской стороны 2 азербайджанских военнослужащих были убиты, еще один был ранен.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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