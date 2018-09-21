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Тбилисская телевышка окрасилась в цвета армянского триколора (видео)

Тбилисская телевышка окрасилась в цвета армянского триколора
 21 сентября 2018 - 13:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Тбилисская телевышка окрасилась в цвета армянского флага в день 27-летия независимости Армении. Об этом сообщает посольство Армении в Грузии на странице в Facebook.

Отмечается, что инициатором данного мероприятия выступило диппредставительство Армении в Грузии.

21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения. 27 лет назад армянский народ вновь получил право самостоятельно строить свое будущее, быть хозяином себе и своей земле.

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