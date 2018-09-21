Кочарян: Сегодня нужно спасать идеи революции от тех, кто ее начал

PanARMENIAN.Net - Второй президент Армении Роберт Кочарян 21 сентября направил поздравительное послание в связи с 27-летием независимости Армении. В поздравлении, в частности, говорится, что «по иронии судьбы, сегодня нужно спасать идеи революции от тех, кто ее начал».

«Мы встречаем 27-ю годовщину независимости в уникальной ситуации. Произошедшая в мае этого года революция, начавшиеся процессы и текущие события являются новым испытанием для нашей государственности. Ценности, ради которых люди выходили на улицу, сегодня находятся под ударом. То, что происходило под девизом любви и солидарности, усилиями их же лидеров перерастает в ненависть, месть и беззаконие»,- говорится в послании Кочаряна.

«Тем не менее, я уверен, что наша страна с достоинством преодолеет эти трудности, и в результате в Армении мы будем иметь не культ личности, а настоящую демократию, не общество, разделенное на черных-белых, а сплоченную нацию, не громогласные заявления, а гарантированную безопасность и процветающую жизнь Армении и Арцаха. Еще раз поздравляю Вас и желаю всем Вам счастья и мира в этот сокровенный день», – говорится в сообщении.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200. В конце августа суд освободил господина Кочаряна под подписку о невыезде.