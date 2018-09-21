Президент Арцаха: Развитие и укрепление Армении – всеармянская задача

PanARMENIAN.Net - 21 сентября президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание pремьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

«Армянский народ прошел сложный и тернистый путь, создавая свою свободную и независимую государственность, выдержал тысячи испытаний, понес невосполнимые потери, подвергся невообразимым лишениям. Но он всегда верил в победу своей борьбы, верил в победу мечты, которую лелеял на протяжении веков»,- говорится в послании.

Отмечается, что развитие и укрепление Армении – всеармянская задача, для решения которой необходимо быть более сплоченными и консолидированными, использовать потенциал и возможности, знания и умения каждого.

«Наш общий долг – вносить свой вклад в дело создания светлого и надежного будущего нашей родины и родного народа. Вновь поздравляю Вас и весь наш народ со священным праздником и желаю мира, благополучия и больших успехов на пути к новым победам!»- говорится в заявении президента.