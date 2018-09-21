Парламент Грузии вернут обратно в Тбилиси

PanARMENIAN.Net - С января 2019 года парламент Грузии может продолжить деятельность в формате пленарных заседаний в столице.

В правящей команде уже принято решение о полном возвращении законодательного органа в Тбилиси. Соответственно, в регламенте, проект которого и сейчас находится на рассмотрении, местоположением парламента больше не будет указан Кутаиси, пишет Грузия-Online со ссылкой на Первый канал.

Что касается здания в Кутаиси, его, предположительно, передадут министерству внутренних дел. По существующим данным, МВД планирует разместить в здании несколько подразделений, в том числе Академию полиции и информационный центр 112.

По новой конституции, которая вступит в силу после инаугурации президента, местоположение парламента больше не будет указано.

Парламент Грузии начал деятельность в Кутаиси 21 октября 2012 года, когда состоялось первое заседание парламента восьмого созыва.

По решению бывшего председателя Давида Усупашвили, в 2014 году парламентские комитеты начали деятельность в Тбилиси. Осуществилась реабилитация залов Ильи Чавчавадзе и Первой Республики. Был восстановлен и зал заседаний.