Госсекретарь США поздравил РА: С нетерпением жду работы с правительством и народом Армении
21 сентября 2018 - 18:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Майк Помпео направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении.
«От имени правительства Соединенных Штатов я рад поздравить армянский народ с 27-й годовщиной восстановления исторического референдума, поскольку он также знаменует 100-летие со дня основания Первого армянского государства в новейшей истории и столетнего празднования дружбы Армении и США»,- говорится в послании Помпео.
Он отмечает, что в 2018 году в Армении произошли существенные изменения, «мирное народное движение открыло новую главу армянской истории».
«С нетерпением ожидаю совместной работы с народом и правительством Армении в построении крепких демократических институтов, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста. США также по-прежнему привержены поиску мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призывают стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры. Надеемся в предстоящий год укрепить наши связи»,- отметил Помпео.
Ранее президент США Дональд Трамп от имени американского народа поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю отмечаемого 21 сентября Дня независимости.
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