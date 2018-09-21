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НАТО отмечает успехи Грузии на пути в альянс

НАТО отмечает успехи Грузии на пути в альянс
21 сентября 2018 - 15:54 AMT

PanARMENIAN.Net - НАТО отмечает успехи Грузии в подготовке к вступлению в альянс.

«У Грузии есть существенный прогресс с точки зрения проведения реформ, экономического развития, создания эффективных институтов безопасности и обороны», - заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер 21 сентября в ходе визита в Тбилиси.

Грузия вносит вклад в укрепление «нашей общей» безопасности, в частности, в установление стабильности в Афганистане, подчеркнула Гетемюллер. Она заявила, что НАТО продолжает подготовку Грузии к вступлению в свои ряды в соответствии с решением, принятым на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году, пишет Deutsche Welle.

НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и призывает Россию вывести своих военных из Абхазии и Южной Осетии, отметила Гетемюллер.

В ходе визита в Грузию замгенсека НАТО провела переговоры с замглавой грузинского МИДа Давидом Дондуа, программой пребывания Гетемюллер в Тбилиси предусмотрены также встречи с президентом страны Георгием Маргвелашвили, вице-премьером и главой МВД Георгием Гахария и замглавы Минобороны Лелой Чиковани.

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Deutsche Welle: НАТО отмечает прогресс Грузии на пути в альянс
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