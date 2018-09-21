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Instagram вводит функцию репоста

Instagram вводит функцию репоста
21 сентября 2018 - 17:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Instagram тестирует функцию репоста.

Социальная сеть постепенно начала вводить возможность поделиться постом с лентой. Сначала функция будет доступна только бизнес-аккаунтам, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Verge.

Фотографии будут появляться в ленте под именем пользователя, который сделал репост. Кроме того, постом можно будет поделиться дважды — в этом случае также будет показываться имя пользователя, сделавшего первый репост.

Как пишет издание, в Instagram давно задумывались о создании функции репоста, но считали, что это разрушит «личный характер» приложения и повлечет за собой распространение фейковых новостей и увеличение количества троллей.

Сейчас для того, чтобы репостнуть сообщение другого пользователя, требуются сторонние приложения, которые, как отмечают журналисты, не всегда безопасны. Также пользователи делают скриншоты поста, которым они хотят поделиться со своей аудиторией.

Представители социальной сети отказались от официальных комментариев.

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Bird in Flight: Instagram тестирует функцию репоста
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