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Алиев: Карабах не получит какого-либо статуса вне суверенитета Азербайджана

Алиев: Карабах не получит какого-либо статуса вне суверенитета Азербайджана
21 сентября 2018 - 17:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах не получит никакого статуса вне суверенитета Азербайджана. Об этом он заявил на торжественном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея создания парламента Азербайджана.

«Руководство Армении должно внести серьезные изменения в свою политику по урегулированию карабахского конфликта»,- отметил Алиев, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Президент Азербайджана также сказал, что «единственным путем урегулирования конфликта является обеспечение территориальной целостности Азербайджана».

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что принципиальная позиция Армении по карабахскому урегулированию зафиксирована в программе правительства, передает Aysor.am.

«Если у кого-то есть сомнения относительно нашей позиции и ее возможных изменений, то может еще раз прочитать позицию Армении по карабахскому урегулированию. Она четко зафиксирована в программе правительства, которая была одобрена парламентом», - отметил Балаян.

В программе правительства Армении отмечается: «Статус Арцаха и обеспечение безопасности являются приоритетом в переговорном процессе. Правительство подтверждает, что Арцах, как основная сторона конфликта, должен иметь свой решающий голос и вовлеченность в процессе правового и долгосрочного мирного решения».

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Interfax.az. Нагорный Карабах не получит какого-либо статуса вне суверенитета Азербайджана - Алиев
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