Алиев: Карабах не получит какого-либо статуса вне суверенитета Азербайджана
21 сентября 2018 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах не получит никакого статуса вне суверенитета Азербайджана. Об этом он заявил на торжественном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея создания парламента Азербайджана.
«Руководство Армении должно внести серьезные изменения в свою политику по урегулированию карабахского конфликта»,- отметил Алиев, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Президент Азербайджана также сказал, что «единственным путем урегулирования конфликта является обеспечение территориальной целостности Азербайджана».
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что принципиальная позиция Армении по карабахскому урегулированию зафиксирована в программе правительства, передает Aysor.am.
«Если у кого-то есть сомнения относительно нашей позиции и ее возможных изменений, то может еще раз прочитать позицию Армении по карабахскому урегулированию. Она четко зафиксирована в программе правительства, которая была одобрена парламентом», - отметил Балаян.
В программе правительства Армении отмечается: «Статус Арцаха и обеспечение безопасности являются приоритетом в переговорном процессе. Правительство подтверждает, что Арцах, как основная сторона конфликта, должен иметь свой решающий голос и вовлеченность в процессе правового и долгосрочного мирного решения».
Самое значимое
Подобные действия Азербайджанской стороны, направленные на эскалацию обстановки, а также звучащая из Баку воинственная риторика, подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Армения в рейтинге занимает 83 место из 189 стран.
Ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий
Роберт Кочарян — один из немногих людей, которого Владимир Путин считает своим другом
Partner news
Последние новости
Предполагаемого заказчика убийств Тупака и Бигги приговорили к 28 годам Найта обвинили в умышленном наезде на двух человек в январе 2015 года
Instagram вводит функцию репоста Социальная сеть постепенно начала вводить возможность поделиться постом с лентой
НАТО отмечает успехи Грузии на пути в альянс Она заявила, что НАТО продолжает подготовку Грузии к вступлению в свои ряды в соответствии с решением, принятым на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году