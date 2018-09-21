Предполагаемого заказчика убийств Тупака и Бигги приговорили к 28 годам

PanARMENIAN.Net - Влиятельного хип-хоп-продюсера Мэриона Найта-младшего, более известного как Шуг Найт, приговорили к 28 годам тюремного заключения.

Найта обвинили в умышленном наезде на двух человек в январе 2015 года. В результате один из пострадавших, Терри Картер, скончался, а другой, Кле Слоун, получил травмы, пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.

Убийство и покушение на убийство произошли недалеко от съемочной площадки фильма «Голос улиц» (Straight Outta’ Compton) — байопика о влиятельной рэп-группе N.W.A. Один из участников коллектива, Dr. Dre, вместе с Найтом являлся основателем лейбла Death Row Records, на котором записывались Тупак Шакур и Снуп Догг.

По некоторым версиям, Шуг Найт связан с убийствами Тупака и другого рэпера, Notorious B.I.G, он же Бигги. Продюсер находился за рулем машины, в которой сидел Шакур, когда того застрелили, однако сам не пострадал. В документальном фильме «Тупак Шакур: Прежде чем я проснусь» телохранитель Тупака рассказывает, что Найт специально не сел с другой стороны автомобиля, потому что знал о планирующемся нападении и о том, с какой стороны будут стрелять. Снуп Догг открыто называл Найта заказчиком убийства Тупака в своем альбоме Tha Doggfather.

В причастности к убийству Notorious B.I.G. Найта обвинял бывший детектив Лос-Анджелесской полиции Рассел Пул. Этой же теории придерживался следователь Грег Кадинг, который выпустил книгу «Убийственный рэп: Расследование двух громких убийств Тупака и Бигги».