Ворота резиденции премьера Армении отныне будут распахнуты для граждан
21 сентября 2018 - 18:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Ворота резиденции ереванской премьер-министра Армении по адресу Баграмяна 26 отныне будут открыты для всех граждан.
Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян в ходе мероприятия, посвященного 27-летию независимости республики.
Он отметил, что решение принимается в знак единения народа и властей страны и выразил надежду, что ворота резиденции больше никогда не будут заперт.
Экс-резиденция президентов Армении сменила статус на премерскую резиденцию после перехода к парламентскому строю. Выражение «Баграмяна 26» имеет в армянском языке смысл, схожий с «Белым домом» или «Кремлем», являясь отсылкой к действиям или намерениям первого лица государства.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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