Ворота резиденции премьера Армении отныне будут распахнуты для граждан

PanARMENIAN.Net - Ворота резиденции ереванской премьер-министра Армении по адресу Баграмяна 26 отныне будут открыты для всех граждан.

Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян в ходе мероприятия, посвященного 27-летию независимости республики.

Он отметил, что решение принимается в знак единения народа и властей страны и выразил надежду, что ворота резиденции больше никогда не будут заперт.

Экс-резиденция президентов Армении сменила статус на премерскую резиденцию после перехода к парламентскому строю. Выражение «Баграмяна 26» имеет в армянском языке смысл, схожий с «Белым домом» или «Кремлем», являясь отсылкой к действиям или намерениям первого лица государства.