Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - 22 сентября, около 16:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Арцах Мгерович Овсепян, 1998 г.р.. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

19 сентября, около 13:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из армянских воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении РА, по предварительным данным, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение в область шеи получил контрактный военнослужащий, рядовой Айказ Бабкенович Матевосян, 1980 г.р. (служил с 2011 года в воинской части Тавуша). При перевозке в военный госпиталь военнослужащий скончался.

Ранее стало известно, что в результате ответной реакции армянской стороны 2 азербайджанских военнослужащих были убиты, еще один был ранен.