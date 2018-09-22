Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
22 сентября 2018 - 20:31 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 сентября, около 16:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Арцах Мгерович Овсепян, 1998 г.р.. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
19 сентября, около 13:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из армянских воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении РА, по предварительным данным, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение в область шеи получил контрактный военнослужащий, рядовой Айказ Бабкенович Матевосян, 1980 г.р. (служил с 2011 года в воинской части Тавуша). При перевозке в военный госпиталь военнослужащий скончался.
Ранее стало известно, что в результате ответной реакции армянской стороны 2 азербайджанских военнослужащих были убиты, еще один был ранен.
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