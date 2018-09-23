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Ереванцы выбирают Совет старейшин

Ереванцы выбирают Совет старейшин
23 сентября 2018 - 08:05 AMT

PanARMENIAN.Net - 23 сентября в Ереване стартовали выборы в Совет старейшин.

Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.

Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Как сообщила полиция РА, в списки избирателей включены 848.343 жителя столицы.

В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир».

РПА - экс-правящая партия, в выборах не участвует.

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