Алиев осудил несуществующую международную реакцию на еще не проведенные в Ереване выборы

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал на своей странице в Twitter положительную международную оценку выборов в Совет старейшин Еревана 22 сентября - на день раньше самих выборов и какой-либо реакции.

«Необходимо исследовать позитивную реакцию международных наблюдателей на последние выборы в Армении», - написал он 22 сентября.

23 сентября в Ереване стартовали выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.