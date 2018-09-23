Алиев осудил несуществующую международную реакцию на еще не проведенные в Ереване выборы
23 сентября 2018 - 10:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал на своей странице в Twitter положительную международную оценку выборов в Совет старейшин Еревана 22 сентября - на день раньше самих выборов и какой-либо реакции.
«Необходимо исследовать позитивную реакцию международных наблюдателей на последние выборы в Армении», - написал он 22 сентября.
23 сентября в Ереване стартовали выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Полиция Армении получила 10 сообщений о ходе голосований на выборах в Совет старейшин Еревана Один из сигналов касался воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, 1 – голосования более одного раза или вместо другого лица (попытки голосования)
Erdogan Not Welcome: В Германии протестуют против визита Эрдогана В Берлине в акции приняли участие, по данным полиции, нескольких сотен собравшихся, в Дюссельдорфе - 200, в Билефельде и Эссене - почти сто
Выборы в Совет старейшин Еревана: Явка избирателей на 11:00 составила 9.39% В избирательный регистр столицы включены 848,343 жителя столицы.
Более 20 человек погибли при теракте в Иране: Тегеран винит США и Израиль Неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада