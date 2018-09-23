Глава МИД Армении отправился в Нью-Йорк, ожидается встреча с азербайджанским коллегой
23 сентября 2018 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в составе возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном делегации отправился в Нью-Йорк. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
В Нью-Йорке Мнацаканян примет участие в работе 73-й сессии ГА ООН.
Врамках рабочего визита 24-28 сентября глава МИД Армении проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из различных стран, в том числе ожидается встреча с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об этом ранее сообщил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
4 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе Томаса Гремингера. Мнацаканян и Гремингер обсудили последние развития в процессе урегулирования карабахского конфликта. Собеседники подчеркнули важность урегулирования проблемы исключительно мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ. В этом контексте министр иностранных дел РА подчеркнул, что для армянской стороны приоритетом является статус Арцаха и его безопасность, а для прогресса процесса урегулирования важно формирование атмосферы доверия для мира. В этом направлении глава МИД РА посчитал первостепенным выполнение ранее достигнутых договоренностей, прекращение нарушений режима перемирия и воинственной риторики.
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