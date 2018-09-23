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Более 20 человек погибли при теракте в Иране: Тегеран винит США и Израиль

Более 20 человек погибли при теракте в Иране: Тегеран винит США и Израиль
23 сентября 2018 - 11:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана произошел теракт. По данным телеканала Press TV, неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. Как сообщает BBC, стрелявшие были одеты в военную форму.

Жертвами теракта стали как минимум 24 человека, сообщает агентство IRNA. Еще несколько десятков пострадали. По данным агентства, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», имеющая связи с Саудовской Аравией.

Позже ответственность за произошедшее взяла запрещенная террористическая группировка «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq. Отмечается, что террористы не представили никаких доказательств своей причастности к атаке.

Власти Ирана отвергают причастность ИГ. Тегеран обвинил в случившемся «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». Об этом заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, пишут «Ведомости».

По его словам, теракт совершили боевики, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали «иностранные режимы». Среди погибших есть дети, отметил министр.

«Иран возлагает ответственность на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов за подобные атаки», — написал Зариф в Twitter. Министр добавил, что Иран «быстро и решительно» предпримет ответные действия для защиты своих граждан.

Вооруженные силы Ирана заявили, что нападение на военный парад совершили четыре боевика, связанные с разведками США и Израиля. По словам представителя ВС страны Абольфазла Шекарчи, три террориста были ликвидированы на месте, еще один нападавший скончался в больнице.

Военные парады проходили 22 сентября в разных городах Ирана. Они приурочены к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с гибелью людей в результате террористического нападения в городе Ахваз.

В послании, в частности, говорится: «С глубокой скорбью узнал о террористическом нападении в городе Ахваз, ставшей причиной многочисленных жертв и ранений. Подобные бесчеловечные действия вновь подтверждают нашу убежденность в том, что необходимо объединить все силы в борьбе с этим злом.

Строжайше осуждая произошедшее, желаю семьям и родным погибших мужества и стойкости духа, а пострадавшим – скорейшего выздоровления».

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Более 20 человек погибли при теракте на военном параде в Иране
CNN. 29 killed in attack on Iranian military parade
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