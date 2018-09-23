Выборы в Совет старейшин Еревана: Явка избирателей на 11:00 составила 9.39%

PanARMENIAN.Net - По данным на 11:00 по местному времени на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 79,686 человек или 9.39% от общего числа избирателей. Об этом сообщила заместитель председателя ЦИК Армении Лаура Галстян.

По ее словам, в избирательный регистр столицы включены 848,343 жителя столицы.

По данным ЦИК РА, в мае 2017 года явка избирателей на выборах в Совет старейшин Еревана на 11:00 составила 94,256 человек или 11.19% избирателей.

23 сентября в Ереване проходят выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.

В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир». РПА - экс-правящая партия, в выборах не участвует.