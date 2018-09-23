Выборы в Совет старейшин Еревана: Явка избирателей на 11:00 составила 9.39%
23 сентября 2018 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным на 11:00 по местному времени на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 79,686 человек или 9.39% от общего числа избирателей. Об этом сообщила заместитель председателя ЦИК Армении Лаура Галстян.
По ее словам, в избирательный регистр столицы включены 848,343 жителя столицы.
По данным ЦИК РА, в мае 2017 года явка избирателей на выборах в Совет старейшин Еревана на 11:00 составила 94,256 человек или 11.19% избирателей.
23 сентября в Ереване проходят выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.
В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир». РПА - экс-правящая партия, в выборах не участвует.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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