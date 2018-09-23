МИД Ирана вызвал послов Британии, Дании и Нидерландов после теракта

PanARMENIAN.Net - МИД Ирана вызвал послов Великобритании, Дании и Нидерландов после теракта на военном параде в Ахвазе.

Тегеран обвиняет европейские страны в том, что они укрывают группы, оппозиционные иранскому режиму, пишет Deutsche Welle со ссылкой на иранское агентство IRNA.

«Неприемлемо, что эти группы не числятся в списке террористических организаций в Европейском Союзе только потому, что они не совершили терактов в Европе», - заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Ранее неизвестные открыли огонь по участникам военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана. По последним данным, в результате погибли 29 человек, еще 60 получили ранения. Всего нападавших было четверо, двое из них убиты, еще двое - задержаны.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», сообщает агентство ISNA. По данным Reuters, о своей причастности к произошедшему также объявила террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). Государственное телевидение Ирана возложило вину на суннитских боевиков, а МИД страны - на «региональных спонсоров терроризма» и США.