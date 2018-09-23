Израиль опасается ответных действий России за сбитый Ил-20

PanARMENIAN.Net - Ответные действия России на инцидент с Ил-20 в Сирии могут привести к ограничению зоны полетов ВВС Израиля на территории страны, «подрезав им крылья», пишет РИА Новости со ссылкой на газету Haaretz.

По данным издания, в Израиле надеются, что российские власти ограничатся лишь закрытием неба на неделю, а не станут запрещать полеты вблизи своих баз. Подобные санкции перекрыли бы доступ израильским ВВС к территориям севернее Дамаска, а значит, позволили правительственным войскам Сирии создать безопасные зоны, а Ирану — укрепить свои позиции в регионе.

По словам министра обороны Авигдора Либермана, между двумя странами установлены хорошие отношения и Израиль чувствует себя неловко из-за трагедии.

17 сентября около 23.00 российский самолет Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим и находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что его сбила система ПВО Сирии, активированная после удара Израиля. Все находившиеся на борту 15 военнослужащих погибли.

В министерстве обороны России заявили, что израильские летчики прикрылись российским самолетом и подставили его под удар. Военное ведомство расценило действия Израиля как провокационные и враждебные и заявило, что оставляет за собой право на адекватный ответ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва предпримет ответные действия, которые будут направлены в первую очередь на дополнительное обеспечение безопасности ее военных и объектов в Сирии. По словам главы российского государства, это будут шаги, которые «заметят все».

В свою очередь, израильские военные заявили, что причиной гибели российских военных стал беспорядочный огонь сирийских зенитчиков с земли. Самолеты ВВС Израиля уже находились в своем воздушном пространстве и готовились к посадке, заверили в военном ведомстве страны.