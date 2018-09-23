Кандидат в мэры Еревана Айк Марутян: В случае победы в первую очередь займусь проблемой мусора

PanARMENIAN.Net - Кандидат в мэры Еревана от блока «Мой шаг» Айк Марутян пришел на голосование на выборах в Совет старейшин столицы с дочерью. Как отметил в беседе с журналистами сам Марутян, он пришел на избирательный участок, размещенный на улице Езника Кохбаци, пешком, беседуя по пути с воодушевленными гражданами, фотографируясь с ними.

Собравшихся у избирательного участка журналистов он поздравил в связи с «первыми в Армении за последние несколько десятков лет справедливыми и свободными выборами».

На вопрос о том, каким будет его первый шаг в случае избрания мэром Еревана, он назвал действия в направлении решения проблемы с вывозом мусора.

«За эти 12 дней агитационной кампании я понял, что это самая большая проблема на сегодняшний день», – отметил Марутян, воздержавшись от прогнозов касательно возможных результатов выборов, пишет Panorama.am.

Журналисты поинтересовались, какой будет доля премьер-министра Армении Никола Пашиняна в его возможной победе. В ответ Марутян посоветовал адресовать данный вопрос социологам.

На вопрос, сформирует ли блок «Мой шаг» коалицию с другими политическими силами, если не наберет достаточного количества голосов, он ответил: готовы сотрудничать со всеми, претворить в жизнь блестящие и светлые идеи.

На замечание журналистов, что многих людей, которые ранее обеспечивали голоса в пользу Республиканской партии Армении (РПА), видели во время агитационной кампании с ним, Марутян ответил, что всех не знает в лицо, во время их агитационной кампании к ним на улицах присоединялись различные люди.

23 сентября в Ереване проходят выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.

В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир». РПА - экс-правящая партия, в выборах не участвует.