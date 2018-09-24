Выборы в Совет старейшин Еревана: По итогам обработки около 11%, «Мой шаг» набрал более 82%
24 сентября 2018 - 00:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА начала подведение итогов внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана.
К полуночи обработано 10,75% бюллетеней - данные с 57 избирательных участков из 475.
Так, по предварительным данным, лидирует блок «Мой шаг» - 82,58% (32,865 голосов избирателей).
На втором месте партия «Процветающая Армения» с результатом 6,19% (2462 голоса). Третью строчку занимает альянс «Луйс» с результатом 4,73% (1882). Остальные участники набирают менее 2 процентов.
23 сентября в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.
В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий: «Мой шаг», «Луйс», «Ереванская общественность», «Ереванцы», «Процветающая Армения», «Еркир Цирани», «Наследие», «Демократический путь», АРФ «Дашнакцутюн», «Айк», «Реформисты», «Оринац Еркир».
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