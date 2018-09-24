Генсек ООН назвал мирную передачу власти в Армении фантастическим примером (видео)
24 сентября 2018 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал процесс передачи власти в Армении в апреле 2018 года фантастическим примером мирного урегулирования подобных вопросов. Об этом он заявил во время сессии ответов на вопросы в социальной сети Facebook.
«Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении, это фантастический пример, который говорит, что есть причины верить, что новое поколение будет способно принимать решения лучше, чем мое поколение», — сказал Гутерреш.
По его словам, важно подчеркнуть, что гражданское общество, молодые люди могут объединиться и показать, что «демократия, свобода, гражданские права в высшей степени важны для наших сообществ».
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии (РПА) Сержа Саргсяна на пост премьера. Акции возглавлял оппозиционный депутат Никол Пашинян. 8 мая он был озбран на пост премьера Армении.
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