Генсек ООН назвал мирную передачу власти в Армении фантастическим примером

PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал процесс передачи власти в Армении в апреле 2018 года фантастическим примером мирного урегулирования подобных вопросов. Об этом он заявил во время сессии ответов на вопросы в социальной сети Facebook.

«Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении, это фантастический пример, который говорит, что есть причины верить, что новое поколение будет способно принимать решения лучше, чем мое поколение», — сказал Гутерреш.

По его словам, важно подчеркнуть, что гражданское общество, молодые люди могут объединиться и показать, что «демократия, свобода, гражданские права в высшей степени важны для наших сообществ».

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии (РПА) Сержа Саргсяна на пост премьера. Акции возглавлял оппозиционный депутат Никол Пашинян. 8 мая он был озбран на пост премьера Армении.