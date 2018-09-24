Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке

PanARMENIAN.Net - При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ 26 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Это будет вторая встреча министров иностранных дел двух стран. Первая встреча Мамедъярова и Мнацаканяна состоялась 11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предлагают провести встречу в рамках Генеральной ассамблеи ООН.