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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке
24 сентября 2018 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ 26 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Это будет вторая встреча министров иностранных дел двух стран. Первая встреча Мамедъярова и Мнацаканяна состоялась 11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предлагают провести встречу в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

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