Пашинян - о выборах мэра в Ереване: «Мощный народ, преклоняюсь перед вами»
24 сентября 2018 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в США, прокомментировал предварительные итоги голосования в выборах в совет старейшин Еревана. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.
«Мощный, мощный, мощный народ! Мощный гражданин! Люблю вас всех, горжусь и преклоняюсь перед вами! Служу вам всем!» - написал премьер.
Центральная избирательная комиссия Армении завершила предварительный подсчет голосов на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. По предварительным подсчетам результатов со всех 475 избирательных участков, блок «Мой шаг» с отрывом опередил всех соперников и набрал 81.06%.
23 сентября в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.
Самое значимое
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Partner news
Последние новости
Michael Kors купит Versace за $2 млрд Michael Kors получит также оставшуюся долю, которая принадлежит семье Versace
Белоруссия предложила организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов Спикер белорусского парламента озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону
Игорь Додон временно отстранен от должности президента Молдавии Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер
Победитель выборов мэра Еревана: Готов каждый час, каждую минуту служить народу «Готов служить вам каждый день, каждый час, каждую минуту и секунду, чтобы вместе превратить Ереван в город нашей мечты», - отметил Марутян