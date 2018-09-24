Пашинян - о выборах мэра в Ереване: «Мощный народ, преклоняюсь перед вами»

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в США, прокомментировал предварительные итоги голосования в выборах в совет старейшин Еревана. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

«Мощный, мощный, мощный народ! Мощный гражданин! Люблю вас всех, горжусь и преклоняюсь перед вами! Служу вам всем!» - написал премьер.

Центральная избирательная комиссия Армении завершила предварительный подсчет голосов на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. По предварительным подсчетам результатов со всех 475 избирательных участков, блок «Мой шаг» с отрывом опередил всех соперников и набрал 81.06%.

23 сентября в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.