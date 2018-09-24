Делегация парламента Армении с рабочим визитом отправится в Белоруссию

PanARMENIAN.Net - Возглавляемая вице-спикером Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым делегация, в составе которой депутаты Тигран Уриханян и Тачат Вардапетян, 24 сентября с рабочим визитом посетит Минск по приглашению председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко. Об этомсообщает пресс-служба НС РА.

Делегация примет участие в работах 11 заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Республики Армения и Национальным собранием Республики Беларусь.

Планируются встречи с Владимиром Андрейченко и председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем. Делегация посетит также мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», проведет встречу с губернатором Брестской области.

Ранеепремьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Еврорадио» заявил, что продажа белорусскими властями оружия Азербайджану – большая проблема для армяно-белорусских отношений.«У нас хорошие отношения (с Белоруссией), но я думаю, что у нас есть большой потенциал, и мы должны его реализовать. Конечно, у нас есть озабоченность по поводу продажи Белоруссией оружия Азербайджану. И это большая проблема для наших отношений»,- отметил премьер.