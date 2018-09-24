Пашинян: Вскоре обсудим сроки и условия проведения внеочередных парламентских выборов в Армении

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшем времени намерен начать переговоры с парламентскими и внепарламентскими политическими силами с целью обсуждения сроков и условий проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом Пашинян заявил в Нью-Йорке на встрече с представителями армянских организаций, общинных структур США.

«В целом, был настрой на проведение выборов в течение года с июня, но по сути, надо учитывать ситуацию ожидания, в которой находится наша экономика и потенциальные инвесторы, которые не верят нашим устным обещаниям о том, что политическая ситуация не изменится, и они нуждаются в долгосрочных политических протоколах. Также для улучшения экономической и инвестиционной среды мы должны работать над проведением досрочных парламентских выборов раньше, чтоб быстро начать процесс восстановления экономики», - отметил премьер.

Ранее Никол Пашинян заявил, что досрочные парламентские выборы пройдут в течение года - до лета 2019 года.