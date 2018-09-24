США отвергли обвинения в причастности к теракту на параде в Иране
24 сентября 2018 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Чтобы найти виновных в теракте на военном параде в иранском городе Ахваз, президенту Ирана Хасану Роухани «нужно посмотреться в зеркало». Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Так она отреагировала на заявления Тегерана, который обвинил Вашингтон в причастности к теракту.
«Роухани нужно посмотреть на проблемы в его собственном регионе, чтобы понять причины произошедшего. Роухани может обвинять нас сколько угодно, но ему нужно посмотреться в зеркало», — сказала Хейли в эфире CNN, пишут «Ведомости».
Она подчеркнула, что США осуждают любые террористические атаки, где бы они ни происходили. Хейли добавила, что США не стремятся к смене режима в Иране и где бы то ни было еще.
Теракт на военном параде в Ахвазе произошел 22 сентября, неизвестные боевики несколько минут стреляли по людям. В результате погибло около 30 человек, еще несколько десятков пострадали. Ответственность за произошедшее на себя взяли сразу две группировки — «Исламское государство» и связанное с Саудовской Аравией «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе».
Однако власти Ирана отвергли причастность ИГ к теракту и возложили ответственность за произошедшее на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». Как заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, теракт совершили боевики, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали «иностранные режимы».
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