Поставки природного газа в Армению по территории Грузии временно приостановлены

PanARMENIAN.Net - Газотранспортная компания Грузии официально уведомила «Газпром Армения» о том, что с 24 по 26 сентября поставки природного газа в Армению будут временно приостановлены. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Армения».

Поставки природного газа в Армению будут временно приостановлены из-за ремонтных и восстановительных работ на магистральном газопроводе Северный Кавказ-Закавказье.

Подача газа была приостановлена 24 сентября с 07:00.

Снабжение армянских потребителей газом будет проходить без ограничений за счет внутренних запасов.