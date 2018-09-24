Поставки природного газа в Армению по территории Грузии временно приостановлены
24 сентября 2018 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Газотранспортная компания Грузии официально уведомила «Газпром Армения» о том, что с 24 по 26 сентября поставки природного газа в Армению будут временно приостановлены. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Армения».
Поставки природного газа в Армению будут временно приостановлены из-за ремонтных и восстановительных работ на магистральном газопроводе Северный Кавказ-Закавказье.
Подача газа была приостановлена 24 сентября с 07:00.
Снабжение армянских потребителей газом будет проходить без ограничений за счет внутренних запасов.
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