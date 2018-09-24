В армянских общинах Украины отмечают 27-летие независимости РА

PanARMENIAN.Net - В Украине праздничными мероприятиями в крупных региональных армянских общинах отмечают 27-ю годовщину независимости Республики Армения.

Традиционно насыщенный, а в этом году и двойной праздник, посвященный 2800-летию Еревана и 27-летию независимости Армении в столице был организован Киевской армянской общиной и молодежной организацией МОКАО, пишет AnalitikaUA.net.

23 сентября у Арки Дружбы народов в Киеве состоялся KiеvArmFest-2018, в рамках которого состоялся концерт, кинопоказ, выставка армянских художников, мастер-классы по танцам, рисованию, вокалу и кулинарному искусству. В праздновании приняли участие представители армянской общины, киевляне и гости украинской столицы.

Также тематические мероприятия, посвященные 27-летию независимости Армении, прошли в Днепре, Одессе и Запорожье.

Армяне Украины ежегодно активно отмечают День независимости Армении. Как говорится в поздравительном послании главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна: «Армения – это страна с богатой и древней историей, многовековыми традициями государственности, многогранной культурой идентичностью. Мы убеждены, что современная Армения сможет вновь предстать перед миром, как развитое, прогрессивное и демократическое государство. Наш долг максимально способствовать этому, вкладывать в развитие и будущее страны».

21 сентября 2018 года независимой Армении исполнилось 27 лет.