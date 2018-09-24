// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Месси пропустит церемонию вручения наград ФИФА

Месси пропустит церемонию вручения наград ФИФА
24 сентября 2018 - 13:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА).

Аргентинец по личным причинам не сможет прибыть на мероприятие, которое состоится в Лондоне 24 сентября, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Mundo Deportivo.

Месси попал в число номинантов на приз Ференца Пушкаша, который вручается за самый красивый гол сезона.

На приз лучшего игрока 2018 года претендуют нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Ранее сообщалось, что Роналду не поедет в столицу Великобритании на церемонию вручения наград ФИФА.

Ссылки по теме:
Gazeta.ru: Месси не прибудет в Лондон на церемонию вручения наград ФИФА
 Самое значимое
Мхитарян: Я каждый день, каждый час делаю все, чтобы стать сильнееМхитарян: Я каждый день, каждый час делаю все, чтобы стать сильнее
Мхитарян надеется вернуть «Арсенал» в Лигу Чемпионов
Мхитарян - автор лучшего гола «Арсенала» в августеМхитарян - автор лучшего гола «Арсенала» в августе
Лучшим признан мяч, забитый Мхитаряном в ворота «Челси» (2:3) во 2-м туре АПЛ.
Для «Арсенала» приоритетна безопасность Мхитаряна в вопросе поездки в БакуДля «Арсенала» приоритетна безопасность Мхитаряна в вопросе поездки в Баку
В УЕФА пообещали помочь Мхитаряну, но пока неизвестно, что из этого выйдет
Аронян делит первое место на шахматном турнире в Сент-Луисе с Карлсеном и КаруанойАронян делит первое место на шахматном турнире в Сент-Луисе с Карлсеном и Каруаной
Лидером всей серии Гран-тура является Накамура, в активе которого 34,5 очка. На втором месте идет Аронян, набравший 34 очка, а третью строчку занимает Вашье-Лаграв (31 очко)
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Роналду должен заплатить Испании €19 млн для избежания тюрьмы
Венгер покинет пост тренера «Арсенала» после 22 лет работы
Венгер: У Мхитаряна есть шансы восстановиться к матчу с «Атлетико»
Мхитарян: Мне предлагали бешеные деньги за игру в чемпионате России
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Michael Kors купит Versace за $2 млрд Michael Kors получит также оставшуюся долю, которая принадлежит семье Versace
Белоруссия предложила организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов Спикер белорусского парламента озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону
Игорь Додон временно отстранен от должности президента Молдавии‍ Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер
Победитель выборов мэра Еревана: Готов каждый час, каждую минуту служить народу «Готов служить вам каждый день, каждый час, каждую минуту и секунду, чтобы вместе превратить Ереван в город нашей мечты», - отметил Марутян