РФ поставит Сирии комплекс С-300 в ответ на крушение Ил-20
24 сентября 2018 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300 в течение двух недель. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам министра, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы.
«С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», – заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», пишут «Ведомости».
Министр напомнил, что в 2013 году Россия по просьбе Израиля отказалась поставить Сирии зенитно-ракетные системы С-300.
Решение о передаче Сирии С-300 стало ответной мерой России на крушение Ил-20 в небе над Средиземным морем.
Российский самолет-разведчик, на борту которого находились 15 членов экипажа, был по ошибке сбит системой С-200 ПВО Сирии 17 сентября. В Минобороны России заявили, что под удар его подставили израильские истребители. В свою очередь Израиль ранее обвинил в произошедшем правительственные силы Сирии.
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