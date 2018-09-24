// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

РФ поставит Сирии комплекс С-300 в ответ на крушение Ил-20

РФ поставит Сирии комплекс С-300 в ответ на крушение Ил-20
24 сентября 2018 - 14:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300 в течение двух недель. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам министра, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы.

«С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», – заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», пишут «Ведомости».

Министр напомнил, что в 2013 году Россия по просьбе Израиля отказалась поставить Сирии зенитно-ракетные системы С-300.

Решение о передаче Сирии С-300 стало ответной мерой России на крушение Ил-20 в небе над Средиземным морем.

Российский самолет-разведчик, на борту которого находились 15 членов экипажа, был по ошибке сбит системой С-200 ПВО Сирии 17 сентября. В Минобороны России заявили, что под удар его подставили израильские истребители. В свою очередь Израиль ранее обвинил в произошедшем правительственные силы Сирии.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Минобороны после крушения Ил-20 поставит Сирии комплекс С-300
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Обрушение моста в Генуе: Есть десятки погибших
Турки рвут свои доллары в знак протеста против своего же обнищания
В Грузии выпал снег
Курс биткоина после недельного падения начал расти
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Белоруссия предложила организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов Спикер белорусского парламента озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону
Победитель выборов мэра Еревана: Готов каждый час, каждую минуту служить народу «Готов служить вам каждый день, каждый час, каждую минуту и секунду, чтобы вместе превратить Ереван в город нашей мечты», - отметил Марутян
Месси пропустит церемонию вручения наград ФИФА Аргентинец по личным причинам не сможет прибыть на мероприятие, которое состоится в Лондоне 24 сентября
Бекхэм пригласил Зидана тренировать его команду Англичанин уже провел встречу с 46-летним тренером