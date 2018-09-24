РФ поставит Сирии комплекс С-300 в ответ на крушение Ил-20

PanARMENIAN.Net - Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300 в течение двух недель. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам министра, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы.

«С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», – заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», пишут «Ведомости».

Министр напомнил, что в 2013 году Россия по просьбе Израиля отказалась поставить Сирии зенитно-ракетные системы С-300.

Решение о передаче Сирии С-300 стало ответной мерой России на крушение Ил-20 в небе над Средиземным морем.

Российский самолет-разведчик, на борту которого находились 15 членов экипажа, был по ошибке сбит системой С-200 ПВО Сирии 17 сентября. В Минобороны России заявили, что под удар его подставили израильские истребители. В свою очередь Израиль ранее обвинил в произошедшем правительственные силы Сирии.