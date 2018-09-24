Победитель выборов мэра Еревана: Готов каждый час, каждую минуту служить народу

PanARMENIAN.Net - Победа блока «Мой шаг» на выборах мэра Еревана является победой народа. Об этом написал в Facebook избранный на выборах в Совет старейшин Еревана мэром столицы от блока «Мой шаг» Айк Марутян.

«Дорогие соотечественники, любимые ереванцы, родные. Эта победа не является победой нашей команды. Это только и только победа нашего народа, который доказал всему миру, что един и решителен на пути построения демократического государства. Горд и счастлив, что являюсь одним из вас», - написал Марутян.

Он поблагодарил всех за доверие.

«Готов служить вам каждый день, каждый час, каждую минуту и секунду, чтобы вместе превратить Ереван в город нашей мечты», - отметил Марутян.

Центральная избирательная комиссия Армении завершила предварительный подсчет голосов на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. По предварительным подсчетам результатов со всех 475 избирательных участков, блок «Мой шаг» с отрывом опередил всех соперников и набрал 81.06%.

23 сентября в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.