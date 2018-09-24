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Игорь Додон временно отстранен от должности президента Молдавии‍

Игорь Додон временно отстранен от должности президента Молдавии‍
24 сентября 2018 - 15:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны.

«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер», — заявил председатель суда Михай Поалелунжь, пишет РИА Новости.

В сентябре премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития — Николая Чубука. Однако Додон выступил против этих кандидатур.

Президент заявил, что у Раду нет медицинского образования, к Чубуку у него есть вопросы «в области неподкупности».

По Конституции Молдавии президент имеет право один раз отклонить предложенные премьером кандидатуры. При повторном отказе его могут временно отстранить от должности, чтобы указ о назначении глав министерств мог подписать глава парламента или премьер.

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017-го и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством. Указы о назначении новых министров оба раза подписал спикер парламента Андриан Канду.

Противостояние президента Молдавии с правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Додона временно отстранили от должности президента Молдавии‍
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