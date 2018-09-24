Игорь Додон временно отстранен от должности президента Молдавии
24 сентября 2018 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны.
«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер», — заявил председатель суда Михай Поалелунжь, пишет РИА Новости.
В сентябре премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития — Николая Чубука. Однако Додон выступил против этих кандидатур.
Президент заявил, что у Раду нет медицинского образования, к Чубуку у него есть вопросы «в области неподкупности».
По Конституции Молдавии президент имеет право один раз отклонить предложенные премьером кандидатуры. При повторном отказе его могут временно отстранить от должности, чтобы указ о назначении глав министерств мог подписать глава парламента или премьер.
Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017-го и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством. Указы о назначении новых министров оба раза подписал спикер парламента Андриан Канду.
Противостояние президента Молдавии с правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Белоруссия предложила организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов Спикер белорусского парламента озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону
Победитель выборов мэра Еревана: Готов каждый час, каждую минуту служить народу «Готов служить вам каждый день, каждый час, каждую минуту и секунду, чтобы вместе превратить Ереван в город нашей мечты», - отметил Марутян
Месси пропустит церемонию вручения наград ФИФА Аргентинец по личным причинам не сможет прибыть на мероприятие, которое состоится в Лондоне 24 сентября
Бекхэм пригласил Зидана тренировать его команду Англичанин уже провел встречу с 46-летним тренером