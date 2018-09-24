Белоруссия предложила организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов
24 сентября 2018 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Белоруссия предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов. Такая возможность обсуждалась 24 сентября на встрече председателя Палаты представителей Белоруссии Владимира Андрейченко с армянской делегацией во главе с заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым.
Спикер белорусского парламента озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону. «Это вопросы организации сборочных производств, например, лифтов», - сказал Андрейченко, добавив, что в Ереване намечена серьезная программа по их замене, пишет БЕЛТА.
Он предположил также, что белорусские специалисты могли бы принять участие в реализации этой программы. Еще одно перспективное направление - организация сборочного производства сельхозтехники, в частности тракторов. Сотрудничество в этой сфере актуально, поскольку Армения занимается переоснащением АПК и регулярно закупает современные белорусские тракторы.
Андрейченко сказал, что в этом году Белоруссия и Армения отметили 25 лет с момента установления дипломатических отношений. За это время удалось добиться немалых успехов, между двумя странами установились отношения, основанные на дружбе, взаимопонимании и уважении.
«Мы настроены и далее развивать сотрудничество по всем направлениям», - подчеркнул председатель Палаты представителей.
По его словам, в 2017 году товарооборот между странами составил около $43 млн, увеличившись по сравнению с 2016-м более чем на 35%.
«В этом году положительная динамика сохраняется», - отметил Андрейченко.
Шармазанов согласился с белорусским коллегой, что торгово-экономические отношения двух стран имеют большой потенциал. Отмечается, что предложения Белоруссии по организации сборочных производств заинтересовали армянских парламентариев, они намерены содействовать их реализации.
Возглавляемая вице-спикером Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым делегация, в составе которой депутаты Тигран Уриханян и Тачат Вардапетян, 24 сентября с рабочим визитом отправилась в Минск по приглашению председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко.
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