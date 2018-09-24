// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Белоруссия предложила организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов

Белоруссия предложила организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов
24 сентября 2018 - 16:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Белоруссия предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов. Такая возможность обсуждалась 24 сентября на встрече председателя Палаты представителей Белоруссии Владимира Андрейченко с армянской делегацией во главе с заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым.

Спикер белорусского парламента озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону. «Это вопросы организации сборочных производств, например, лифтов», - сказал Андрейченко, добавив, что в Ереване намечена серьезная программа по их замене, пишет БЕЛТА.

Он предположил также, что белорусские специалисты могли бы принять участие в реализации этой программы. Еще одно перспективное направление - организация сборочного производства сельхозтехники, в частности тракторов. Сотрудничество в этой сфере актуально, поскольку Армения занимается переоснащением АПК и регулярно закупает современные белорусские тракторы.

Андрейченко сказал, что в этом году Белоруссия и Армения отметили 25 лет с момента установления дипломатических отношений. За это время удалось добиться немалых успехов, между двумя странами установились отношения, основанные на дружбе, взаимопонимании и уважении.

«Мы настроены и далее развивать сотрудничество по всем направлениям», - подчеркнул председатель Палаты представителей.

По его словам, в 2017 году товарооборот между странами составил около $43 млн, увеличившись по сравнению с 2016-м более чем на 35%.

«В этом году положительная динамика сохраняется», - отметил Андрейченко.

Шармазанов согласился с белорусским коллегой, что торгово-экономические отношения двух стран имеют большой потенциал. Отмечается, что предложения Белоруссии по организации сборочных производств заинтересовали армянских парламентариев, они намерены содействовать их реализации.

Возглавляемая вице-спикером Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым делегация, в составе которой депутаты Тигран Уриханян и Тачат Вардапетян, 24 сентября с рабочим визитом отправилась в Минск по приглашению председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко.

Ссылки по теме:
Belta.by: Беларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов
 Самое значимое
МИД Армении призвал Минскую группу ОБСЕ обуздать Баку и привести его в конструктивное руслоМИД Армении призвал Минскую группу ОБСЕ обуздать Баку и привести его в конструктивное русло
Подобные действия Азербайджанской стороны, направленные на эскалацию обстановки, а также звучащая из Баку воинственная риторика, подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
ПРООН: Армения входит в число стран с высоким уровнем развитияПРООН: Армения входит в число стран с высоким уровнем развития
Армения в рейтинге занимает 83 место из 189 стран.
В центре Чикаго открылся Ереванский скверВ центре Чикаго открылся Ереванский сквер
Ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий
«Коммерсантъ»: Путин на встрече с Пашиняном поднимет тему преследования бывших руководителей Армении«Коммерсантъ»: Путин на встрече с Пашиняном поднимет тему преследования бывших руководителей Армении
Роберт Кочарян — один из немногих людей, которого Владимир Путин считает своим другом
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян: Мы готовы разгромить Азербайджан
Deutche Welle: «Неблагодарные» армяне рассердили Путина
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьеру страны
«Коммерсантъ»: Согласованные поставки оружия РФ Армении на $100 млн оказались под вопросом
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Экономика
 Последние новости
Michael Kors купит Versace за $2 млрд Michael Kors получит также оставшуюся долю, которая принадлежит семье Versace
Игорь Додон временно отстранен от должности президента Молдавии‍ Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер
Победитель выборов мэра Еревана: Готов каждый час, каждую минуту служить народу «Готов служить вам каждый день, каждый час, каждую минуту и секунду, чтобы вместе превратить Ереван в город нашей мечты», - отметил Марутян
РФ поставит Сирии комплекс С-300 в ответ на крушение Ил-20 По словам министра, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы